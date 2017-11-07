Fenerbahçe'de kadro dışı oyuncu yok

Aykut Kocaman'ın istifaden vazgeçmesinin ardından Fenerbahçe'de bazı oyuncuların kadro dışı kalacağı iddia edilmişti. Bu iddialara sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Ali Yıldırım cevap verdi.

"ŞU AN KADRO DIŞI YOK"

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım Aykut Kocaman’ın takımda kalma sürecini anlattı. Yıldırım “Hocamıza güveniyoruz. Taraftarımızın ve formamızın gücüyle şampiyonluk yarışını sürdüreceğiz. “ açıklamasını yaptı.

Yıldırım, “Hocamız, Osmanlıspor maçının ardından duygusallıktan dolayı basın toplantısında açıklamalar yapmış. Sonra benim bilgim dahilinde 2 günlük tatile gitti. Bugün de döndü ve takımının başında.” dedi.

Takımda bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması iddialarına da yanıt veren Ali Yıldırım “Şu ana kadar öyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı.” ifadelerini kullandı.

Süreci detaylandıran Ali Yıldırım “Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak.” dedi.

Ocak ayında yapılması planlanan transferlerle ilgili de hocayla görüştüklerini belirten Yıldırım, şimdiden çalışmaların olduğunu söyledi. Yıldırım kendisine gelen Robin van Persie ile ilgili “İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.