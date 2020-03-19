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Fenerbahçe'de kadro yine değişiyor

Göreve geldiği günden bu yana tam 30 futbolcu transfer eden ancak başarı sağlayamayan Başkan Ali Koç'un, yeni sezonda da kadronun büyük bir kısmını değiştireceği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kadro yine değişiyor
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Son olarak 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan ve bu yıl da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de, sular durulmuyor.

Büyük umutlarla göreve getirilen Başkan Ali Koç, 2 sezonda toplam 30 transfer yapsa da başarı sağlayamadı.

GUSTAVO KAPTAN OLACAK

Alınan futbolculardan memnun olmayan Koç'un, yeni sezonda da kadroda büyük bir değişikliğe gitmeyi planladığı; Gustavo, Vedat, Ozan, Altay, Serdar ve Sadık dışındaki futbolcuları satış listesine koymayı düşündüğü öğrenildi.

Ayrıca Brezilyal futbolcu Gustavo'nun, önümüzdeki sezon kaptanlığa getirileceği de belirtildi.

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