Fenerbahçe'de Kameni'nin yerine gelecek kaleci belli

Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmayı düşünen Fenerbahçe'de Kameni gönderilecekler listesinde. Sarı lacivertliler, Kamerunlu kalecinin yerine Zorya'nın genç file bekçisi Andriy Lunin'i alacak.
Lunin'in menajeri Ihrakli Khevedeliani, oyuncusuyla Fenerbahçe'nin temasa geçtiğini duyurdu. Khevedeliani, sözleşmesi 2019'da bitecek genç kaleci için Fenerbahçe dışında Avrupa'nın önde gelen takımlarının da devrede olduğunu söyledi.
Piyasa değeri 2 milyon euro civarı olan Lunin, bu sezon Zorya'da 30 maçta oynadı 6 maçı gol yemeden tamamladı.