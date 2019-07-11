Fenerbahçe'de kampın en hırslısı: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de, ilerlemiş yaşı nedeniyle gönderilen ancak sonrasında bir türlü o mevkide istediği verimi alamadığı için yeniden transfer edilen Emre Belözoğlu antrenmanlara başladı.

TAKIMIN EN HIRSLISI

Takıma iki gün önce katılan milli yıldız, idmanların en formda ismi konumunda. Gerek hırsı gerek takım arkadaşlarıyla iletişimi konusunda öne çıkan Emre, gençlere adeta taş çıkartıyor.

Bu sezon takıma liderlik ile saha içi ve dışında ağabeylik yapması için transfer edilen 40'lık futbolcu, kondisyon ve fizik çalışmalarında seviyesiyle kadronun ilk sıralarında yer alıyor.

Özellikle hırsı ile yeteneklerinden ve gücünden hiçbir şey kaybetmediğini açıkça gözler önüne seren Emre, çalışmalarının yanı sıra gençler ile de yakından ilgileniyor.

Kaptanlık sorumluluğuna ait görevleri tam anlamıyla yerine getiren Emre, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması altında 27 maça çıkıp 1 gol attı, turuncu-lacivertli ekibin orta sahasının en önemli parçalarından biri oldu.