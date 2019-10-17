Fenerbahçe'de kayıp isim: Murat Sağlam

Fenerbahçe sezon başında Wolfsburg'dan genç futbolcu Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.

Hazırlık kampındaki maçlarda forma şansı bulan Murat, performansıyla da beğeni toplamıştı.

Audi Cup'taki Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında da süre alan 21 yaşındaki futbolcu için Isla'nın yerine ilk 11'de görev verileceği konuşulmaya başlanmıştı.

LİGDE HİÇ SÜRE ALAMADI

Ancak işler genç isim için yolunda gitmedi. Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında hiç süre alamayan Murat Sağlam adeta ortadan kayboldu.

Üstelik süre alamadığı dönem takımın gerçek sağ beki Isla'nın sakat, Dirar'ın ise sol bek olduğu zaman dilimiydi. Bu dönemde zaman zaman neden oynatılmadığı yönünde taraftarlar tarafından sosyal medyadan yorumlar yapılsa da, sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de Murat Sağlam konusu çok ayyuka çıkmadı.

Sezonun ilerleyen bölümünde genç sağ bekin düzenli forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu.