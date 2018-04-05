Fenerbahçe'de kazanan kadro değişmeyecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçında da Kayserispor maçının 11’ini bozmama kararı alırken, cezalı Aatif Chahechouhe'nun yerine görev vereceği isme karar vermeye çalışıyor.

ÖNCELİĞİ ALPER POTUK

Kocaman'ın orta sahanın solu için aklına gelen ilk isim Kayserispor maçının son bölümünde sahaya sürdüğü Alper Potuk. Alper'in orta saha dışında ofansif yönünü de çok iyi kullandığını düşünen tecrübeli çalıştıcının kararını bu yönde vermesi yüksek ihtimal.

EKİCİ FORMA BEKLİYOR

Aykut Kocaman'ın değerlendirdiği bir diğer isim ise Mehmet Ekici. Kupada oynanan Beşiktaş maçında sergilediği performans ile göz dolduran ancak bu yükselişi Galatasaray derbisinde sürdüremeyen Ekici, Kocaman'dan forma bekleyen bir diğer isim.

SON ALTERNATİF VALBUENA

Aykut Kocaman'ın son alternatifi ise özellikel ikinci yarıdan itibran sıkça kulübede beklettiği Matihue Valbuena. Tecrübeli teknik adamın bu üç futbolcu arasındaki kararını son gün vereceği öğrenilirken, bunun dışında ilk onbiri bozmayacak.