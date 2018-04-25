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Fenerbahçe'de keyifler yerinde

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi küçük misafirler ile objektiflere poz verildi.

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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Antrenmanı, Fenerbahçe Tuzla ve Beykoz Futbol Okulları'ndan gelen minik öğrenciler de izledi.

Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen misafirler; Teknik Direktör Aykut Kocaman ile kaptan Volkan Demirel'e çiçek takdim ettiler ve bol bol fotoğraf çektirdiler.

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