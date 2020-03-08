Fenerbahçe'de Max Kruse 1 ay yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile oynadığı mücadelede Max Kruse sakatlandı.

Alman oyuncu, orta yuvarlakta girdiği ikili mücadelenin ardından sekmeye başladı ve bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alman oyuncu, ilk tetkiklerin ardından 2. yarının ortalarında detaylı kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin Max Kruse'nin ayak bileğinde burkulma, sağ ayak bilegi iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildi.

Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.