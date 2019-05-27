Fenerbahçe'de Mehmet Topal ıslıklandı

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'i Antalyaspor mücadelesi ile noktaladı. Sarı-lacivertliler sezonun son maçında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti ve ligi 6. sırada bitirdi.

Mücadelede Mehmet Topal ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 68. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLER MEHMET TOPAL'I ISLIKLADI

Fenerbahçe'nin ikinci kaptanı Mehmet Topal, uzun süreli vasat performansından dolayı, her futbolcu gibi tribünlerin protestosuyla karşılaştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'ı maç içerisinde ıslıkladı. Protestolara çok sinirlenen futbolcu oyundan çıkmak istediğini teknik ekibe bildirdi.

ERSUN YANAL SİTEM ETTİ

Topal'ın bu istediği teknik ekip tarafından reddedildi. Sonrasında Ersun Yanal tribünlere dönerek, “Ne oluyor ya?” diye sitemde bulundu.

TAKIM HALİNDE DESTEK VERİLDİ

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli takım halinde futbolcunun yanına gitti. Tecrübeli oyuncu direkt soyunma odasına gitmek istedi ancak Ersun Yanal ve futbolcular alkışlayarak Topal'a destek verdi.

Karşılaşma sonrası konuşan Yanal, "Her oyuncumuz bu formayı terlettiği süre içinde bir değerdir. Maalesef Mehmet Topal’a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum ve onaylamıyorum. Biz geçmişten çok geleceği yaşayacağız. Bütün enerjimizi oraya çevirmeliyiz" diye konuştu.