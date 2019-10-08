Fenerbahçe'de Mesut Özil harekatı

Arsenal'de gözden düşen Mesut Özil, futbol hayatını Türkiye'de sürdürebilir...

Sportif direktör Comolli, Arsenal'de bu sezon 8 maçta sadece 1 kez forma giyen ve son 2 haftadır kadroya bile alınmayan yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı.

Fransız futbol adamının Mesut'la görüşmek için İngiltere'ye gittiği ifade edildi.

MAAŞININ BİR KISMINI ARSENAL KARŞILAYACAK

Oyuncuyu devre arasında göndermeyi planlayan İngiliz ekibinin de bu transfere sıcak baktığı ve 30 yaşındaki futbolcunun maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Vergi kesintileri sonrası 1 yıllık net geliri 14 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, 2010 yılında Alman spor dergisi Kicker’e yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti.

Özil, “Almanya'da doğdum ama kendimi daha çok Türk olarak görüyorum. Ailem Karadenizli. Fenerbahçe taraftarıyım. İleride sarı-lacivertli formayı giymek isterim” demişti.

İlerleyen günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.