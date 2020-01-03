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Fenerbahçe'de Miha Zajc, Brescia yolunda

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Miha Zajc için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan ekiplerinden Brescia'nın, Zajc'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Brescia yolunda
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Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, 17 haftada topladığı 14 puanla küme düşme potasında bulunan Brescia, Serie A'da kalabilmek için oldukça aktif bir devre arası transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ 

Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan mavi-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Şubat ayında sahalara dönmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl devre arasında İtalya'nın Empoli takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu.

Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti.

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