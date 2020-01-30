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Fenerbahçe'de Miha Zajc sabırsızlanıyor

Futbolda ara transfer dönemi, yarın sona erecek. Takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc konusunda, bir türlü gelişme olmadı.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Miha Zajc, sabırsızlıkla bekliyor.

Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan Sloven oyuncu, eski menajeriyle yollarını ayırıp yeni bir şirketle anlaştı.

"ARTIK OYNAMAK İSTİYORUM"

Zajc'ın ilk talebi, "Artık oynamak istiyorum. Bu transfer döneminde mutlaka bana takım bulun." oldu. Brescia ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler, bir türlü neticelenmedi. Yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan'dan bir kulübe imza atma ihtimali var.

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