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Fenerbahçe'de Moses antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'de Victor Moses, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. Sol üst adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edilen Nijeryalı, ilk yarıyı kapattı.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Moses antrenmanda sakatlandı
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Fenerbahçe'ye Victor Moses'dan kötü haber geldi.

İLK YARIYI KAPATTI

13 haftası biten Süper Lig'de sakatlığı nedeniyle 7 maçta forma giyemeyen Nijeryalı kanat oyuncusu, sezonun kalan bölümünde de takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertli takımın bugün yapılan idmanında sakatlık geçiren 28 yaşındaki ismin, sol üst adalesinde 2. derece kısmi yırtık olduğu öğrenildi.

Moses, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Rizespor'la oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

Oyuncunun devre arası kampına yetiştirileceği ifade ediliyor.

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