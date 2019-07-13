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Ersun Yanal'ın Ozan'la ilgili görüşü

Fenerbahçe muhabirleri tarafından kampın en hırslı oyuncusu olarak gösterilen Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği, hazırlık maçlarında göstereceği performansa bağlı.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal'ın Ozan'la ilgili görüşü
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Çalışmaları takip eden Fenerbahçeli muhabirler, antrenmanların en hırslı isminin Ozan Tufan olduğunu söylüyor.

GELECEĞİZ BELİRSİZ

Yıllardır her sezon başı kampında övülen 24 yaşındaki futbolcu, sezon başladığında forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Bir dönem kadro dışı bırakılan ve Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan'ın geleceği, hazırlık maçlarında göstereceği performansa göre kesinlik kazanacak.

Teknik direktör Ersun Yanal, oynanacak maçların ardından Tufan'la ilgili kararını yönetime bildirecek.

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