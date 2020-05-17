Fenerbahçe'de Ali Koç'un gözü gurbetçilerde

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen kulüplerden biri de Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde yüksek divan kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarında yerli futbolculara yöneleceklerini belirtmişti.

Koç ve yönetiminin hedefinde bu kez gurbetçi oyuncular olduğu öğrenildi.

AHMET KUTUCU'YU KİRALAMAK İSTİYOR

Salgın nedeniyle lige verilen arayı transfer üzerinde çalışarak geçiren sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri de Schalke forması giyen Ahmet Kutucu.

Kanarya'nın kiralık olarak renklerine katmak istediği genç golcünün, Alman ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kutucu; bu sezon Schalke formasıyla çıktığı 20 resmi maçta takımına 3 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

KENAN KARAMAN DA LİSTEDE

Forvete takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin bu bölge için bir diğer adayı ise daha önce 10 kez milli takım formasını da giymiş olan Kenan Karaman.

2018 yılından bu yana Fortuna Düsseldort forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Düsseldorf formasıyla şu ana kadar 35 karşılaşmada boy gösteren Karaman; bu maçlarda takımına 7 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.