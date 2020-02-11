Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe'de Semih Özsoy, PDFK'ya sevk edildi

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy'un, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM