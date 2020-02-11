Fenerbahçe'de Semih Özsoy, PDFK'ya sevk edildi

İkinci yarıda 4'te 4 yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, iddialı açıklamalarda bulundu. Terim, "Herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu" dedi.

VAR sistemini tiyatral bir dille eleştiren Beşiktaş'ın resmi İngilizce hesabı, yaptığı paylaşımla Twitter'da gündem oldu.

Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Altay Bayındır'a talip oldu.

7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti. Mevcut yönetim görevine devam edecek.

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın; Karius, Rebocho ve Diaby ile yolların ayrılmasını istedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese'nin de listesine girdi.

Galatasaraylı Martin Linnes, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Norveçli oyuncu, "Üst üste alınan galibiyetlerle takımda iyi bir hava oluştu. Fenerbahçe deplasmanına bu havayla gideceğiz" dedi.

1 Sergen Yalçın'ın istemediği futbolcular Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın; Karius, Rebocho ve Diaby ile yolların ayrılmasını istedi.

2 MHK Başkanı VAR kayıtlarını dinledi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, F.Bahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtlarını dinlemek için TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin aldı. Alp, VAR ve AVAR hakemlerini kusurlu buldu.

3 Pele'nin oğlu: Desteksiz yürüyemiyor Pele'nin oğlu Edinho, babasının sağlık durumu hakkında konuştu. Edinho, "Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Çok kırılgan, depresyona girdi" dedi.

4 Hertha Berlin, Altay'ın peşinde Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Altay Bayındır'a talip oldu.

5 Beşiktaş'tan güldüren VAR paylaşımı VAR sistemini tiyatral bir dille eleştiren Beşiktaş'ın resmi İngilizce hesabı, yaptığı paylaşımla Twitter'da gündem oldu.

6 Fatih Terim: Favori biziz İkinci yarıda 4'te 4 yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, iddialı açıklamalarda bulundu. Terim, "Herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu" dedi.

7 İtalyanlar, Marcao'yu yakından takip ediyor Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese'nin de listesine girdi.

8 Mahkeme kayyum davasını reddetti 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti. Mevcut yönetim görevine devam edecek.

9 Crystal Palace'ta Sörloth isyanı Crystal Palace'ın Sörloth transferinde satın alma opsiyonunu düşük tuttuğunu düşünen İngiliz taraftarlar, yönetimi eleştirdi.