Fenerbahçe'de Sinan güler ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 16.5 milyon euro artı Edgar Miguel Le karşılığında Lille'e transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Falcao'nun, Arda Turan ve Faryd Aly Mondragon’la telefon görüşmeleri yaptığı ve sarı-kırmızılı camiaya dair bilgi aldığı ortaya çıktı.

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Yusuf iki kulübün de en pahalı futbolcusu oldu

16.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, her iki kulübün de tarihine geçti.