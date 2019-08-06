Fenerbahçe'de Sinan güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.
Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.
Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler’e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü