Fenerbahçe'de Sivasspor maçı primleri yattı

Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşılaşması sonrası yaşanan krizin ardından yönetimin aldığı 'Süper Lig'de ilk yarı sonuna kadar her galibiyete prim' kararı dün itibariyle uygulamaya girdi.

Aziz Yıldırım'ın prim sözü sarı-lacivertli futbolcuları oldukça motive etti. Bu motivasyon Sivasspor maçındaki oyuna ve gollerden sonraki sevinçlere de yansıdı. İsmail Köybaşı'nın Soldado'nun Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golünde yaşadığı sevinç sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Sarı-lacivertli futbolcuların, 4-1 kazandıkları Sivasspor maçının 250 bin euroluk primi dün hesaplara yattı. Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarıyla prim sistemi sürecek. Takım bu 5 maçı da kazanırsa, takımın cebine giren para 1.5 milyon euroyu bulacak.

PRİM SÖZÜ VAN PERSİE'Yİ DE ETKİLEDİ

Primin hesaplara yatması Van Persie'yi aşka getirdi. 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan ve o günden sonra takımdan uzak kalan yıldız futbolcu ilk kez dün idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı ve kuvvet çalışmalarına devam etti. Van Persi'nin idmandaki iştahlı görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.