Fenerbahçe'de Skrtel de gidiyor

Süper Lig'de hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından Fenerbahçe'de büyük bir kadro revizyonu yaşanıyor. Sarı-lacivertliler şimdiden 9 futbolcuyla yollarını ayırırken, sıradaki isim ise Skrtel.

SLOVAK STOPER RANGERS'A GİDİYOR

Dün Mehmet Topal'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Fenerbahçe'de daha önce de sözleşmeleri sona eren Benzia, Ayew, Slimani, Soldado, Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Neustadter takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği Skrtel ise sarı-lacivertli ekibin teklifini beğenmedi.

2 yıllık kontrat isteyen Slovak isme Fenerbahçe'nin teklifi 1 yıllık olunca anlaşma sağlanamadı ve oyuncu Rangers'la görüştü. Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibiyle son detayları konuşan 34 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon Rangers forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

İskoç basınında çıkan habere göre, Liverpool'da 8 yıldır birlikte oynayan Gerrard-Skrtel ikilisi bu kez Rangers'ta buluşacak.

KADRO YENİDEN KURULACAK

Geçen yıl iki transfer döneminde toplam 16 futbolcu alan Fenerbahçe, bu yaz yine takımı baştan aşağıya değiştirmeye hazırlanıyor. Skrtel'le birlikte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 10'a çıkacak, Alper Potuk'la Volkan Demirel'in de gönderilme ihtimali bulunuyor.

İlk 11'de oynayacak en az 6-7 oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de bunun yanı sıra sağ ve sol bek alternatif isimler düşünülüyor. Kalede ise Volkan'ın durumu belirsizken Harun Tekin de tam olarak güven vermiyor. Sarı-lacivertliler kaleci transferi de yapabilir.