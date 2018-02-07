Fenerbahçe'de sol bek Serhat Kot'a emanet

Fenerbahçe'deki stoper sıkıntısı Neto'nun dönüşü ile şimdilik sona ererken, bu kez sol bek bölgesinde sıkıntı yaşanıyor.

HASAN VE İSMAİL SAKAT

Sakatlıkları bulunan İsmail ve Hasan Ali'nin yokluğunda kupa maçında genç futbolcu Serhat Kot forma giyecek.

İsmail Köybaşı'nın yapılan ilk kontrollerinde kasığında ödem tespit edilirken, yırtıktan şüphe edildiği öğrenildi. Bu mevkinin diğer alternatifi Hasan Ali'nin ise yeniden ayağı şişti. Kupada iki isim de oynayamayacak.

Aykut Kocaman, Hasan Ali ve İsmail'in durumlarına göre ligdeki zorlu Başakşehir mücadelesinde de genç futbolcu Serhat Kot'a şans verecek.