Fenerbahçe'de stoper hedefi: Simon Kjaer

Transferde ardı ardına bombaları patlatan Fenerbahçe öncelikli ihtiyaçlarından biri olan stoper mevkiinde eski oyuncusu Simon Kjaer ile ilgilieniyor.

Sevilla'da rotasyon oyuncusu haline gelen ve defans hattında fazlaca oyuncu bulunduğu için forma şansı güçleşen Kjaer, yeni dönemde Fenerbahçe formasını tekrar giyebilir.

FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla’da 3 sol bek, 3 sağ bek ve 7 stoper olmak üzere şu anda 13 savunma oyuncusu bulunuyor! Teknik direktör Lopetegui’nin bu bölgedeki sayıyı azaltacağı ve gidecek ilk ismin Kjaer olacağı belirtildi. Sevilla’da yeni sezonun hazırlıkları başladı. Ancak tecrübeli yıldız, lig bittikten sonra milli takıma gittiği için şu anda tatilde.

Simon Kjaer’in, Sevilla ile antrenmana bile çıkmadan Fenerbahçe’nin yolunu tutacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi. 4’lü savunmayı tercih eden Lopetegui’nin, Kjaer’in yanı sıra Gnagnon ve Gomez ile de yolları ayrıması bekleniyor.