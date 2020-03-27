Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor.

Futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

Fenerbahçe'de telekonferans ile antrenman- İZLE

Öte yandan Fenerbahçe Futbol A Takımı bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, FB TV'ye bağlanarak koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada 'telekonferans (video kamera sistemi)’ ile gerçekleştirilen antrenman programları hakkında bilgiler verdi.

Bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

"Hepimiz için yeni bir süreç. Dolayısıyla da mevcut şartlara uyum sağlamak için yeni metotlar kullanıyoruz, bunlardan bir tanesi de online antrenman. Bizim için antrenmanın fiziksel yönünden daha fazla önem arz eden nokta, takım halinde olabilmek ve bazı şeyleri paylaşabilmek. Bunun için teknik ekiple birlikte böyle bir planlama yaptık. Ligler için alınan erteleme kararının hemen ardından bu çalışmaya başladık. Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle MACFit ve Life Fitness'ın bizlere sağladığı modern ekipmanlarla devam ediyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ GAYET KEYİFLİ GİDİYOR"

Yıldız, Futbolcuların yeni antrenman sistemine uyumuyla ilgili ise, "Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil. Birebirken antrenman yaptırabilmek çok kolay değilken, online bir platform üzerinden bunu kontrol edebilmek gerçekten o oyuncuların isteğine, onların özverisine bağlı bir durum. Biz, şu ana kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Çalışmalarımız gayet keyifli gidiyor.

"1 AYLIK PLANLAMAMIZI YAPTIK"

Liglerin ertelenme kararı çıktığı andan itibaren biz, hafta hafta 1 aylık bir planlama yaptık. Programlarımız, her hafta değişerek devam ediyor. Daha çok sporcularımız mevcut performansını korumaya yönelik çalışmalar planladık. Bunun yanında bu süreçte oyuncuların performansını attırırken ya da mevcudu korumaya çalışırken bir taraftan da oyuncuların mevcut salgın karşısında vücut dirençlerini düşürmemeye dikkat ederek bir planlama yaptık. Ağırlıklı olarak haftanın iki gününde core ve merkez bölgesi dediğimiz çalışmaları denge çalışmalarıyla birlikte yapıyoruz. Diğer iki antrenmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarına devam ediyoruz. İçerik olarak her hafta bu çalışmaların şiddeti azalıyor ya da artıyor. Bu şekilde bir yüklenme-dinlenme periyotu belirledik."

"TAKIMI MENTAL OLARAK İYİ GÖRDÜM"

Açıklamalarına sahalara dönene kadar çalışmaları bırakmayacaklarını söyleyerek devam eden Fatih Yıldız, "Futbolcunun yeri futbol sahasıdır. En büyük aksesuarı da toptur. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Futbolcular için de antrenörler için de yeni bir süreç. Farklı bir durum. Sahalara dönüş sürecini doğru bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Sahalara en iyi şekilde kaldığımız yerden devam edebilmek adına bunu yapıyoruz. Fiziksel yönü var bu sürecin. Ama 'evde kal' çağrısının yapıldığı, insanların evlerinde olduğu bir süreçte takım halinde bir şeyler yapabiliyor olmak psikolojik açıdan önemli. Takımı mental olarak iyi gördüm. Oldukça motiveler ve hepsinin morali yerinde. Çalışmalarımız da tıpkı Samandıra'daki salonumuzda olduğu gibi keyifli geçiyor. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Antrenman öncesinde ve sonrasında günümüzü paylaşıyoruz. Bu anlamda da bu birlikteliğin faydalı olduğunu düşünüyorum." sözleriyle açıklamasını noktaladı.