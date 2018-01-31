Fenerbahçe'de toplam 19 futbolcu sakatlandı

Sarı-lacivertli takımda yaşanan bu sorunun temel sebebinin yoğun antrenman programı olduğu belirtildi. Pereira döneminde fiziksel çalışmalar yapmayan takım, Advocaat ile bunu kapatmaya çalışmıştı. Kocaman'ın üst düzey kondisyon idmanları ise futbolcuları çok yıprattı.

16'SI ADALE SAKATLIĞI

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık kâbusu bir türlü son bulmuyor. Geride kalan 19 haftalık periyotta tam 19 futbolcu ciddi sakatlıklar yaşarken, bir çoğu önemli maçlarda forma giyemedi… Giuliano, Janssen ve Eljif Elmas dışında kalan 16 ismin adale sakatlıklarına yakalanması ise dikkat çekti.

Finansal Fair Play sebebiyle transfer yapmakta zorlanan ve kadrosunu geç oluşturan sarı-lacivertliler bunun da etkisiyle sezona çok kötü başlamıştı. Bu sıkıntının yanısıra bireysel hataların da arka arkaya gelmesi ve zorlu fikstür, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından çok erken kopma noktasına getirdi.

SADECE 3 FUTBOLCU SAKATLANMADI

Ancak bunların dışında yaşanan bir başka önemli sorun da takımı ciddi sıkıntıya soktu. Toplam 19 futbolcunun ciddi sakatlıklarla boğuşması ve takımdan uzak kalışı doğal olarak Fenerbahçe'nin hem ritmini, hem de iskeletini bozdu… Kaleciler dışında sadece Neustadter, Hasan Ali ve Ozan Tufan herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadı.

Sarı-lacivertli takımda 15 futbolcuda adale sakatlığı görülmesinin temel sebebi ise yoğun antrenman programı… Pereira döneminde fiziksel çalışmalar yapmayan takım, Advocaat ile bunu kapatmaya çalışmıştı. Kocaman döneminde ise üst düzey kondisyon antrenmanları futbolcuları bir hayli yordu…

Sezon başı Neustadter, Milliyet'e yaptığı açıklamada bu çalışmalar için “İlk kez bu kadar iyi çalışıyoruz. Bu antrenmanları en son Almanya'da yapmıştım” diyerek çalışma temposunun yüksekliğinden bahsetmişti.

İŞTE O LİSTE

ISLA: Osmanlıspor maçında adalesinden sakatlandı. Uzun süre takımdan ayrı kaldı.

ŞENER: Sakatlığı devam ediyor. O da adale problemi yaşıyor.

NETO: Alt adalede 2. derece yırtık var.

SKRTEL: Sol dizinde kıkırdak problemi var. Ayrıca sezon içinde de adale

sakatlığı yaşadı.

YİĞİTHAN: Adalesindeki yırtık ve kopma sebebiyle sezonu kapattı.

İSMAİL: Adalesinden sakatlanmıştı.

MEHMET EKİCİ: Adalesinde dört kez yırtık meydana geldi.

MEHMET TOPAL: Adalesindeki sertleşme sebebiyle Osmanlıspor maçında kadroda yoktu.

SOUZA: Kampta zorlamaya bağlı adale sakatlığı yaşadı.

DİRAR: Alanya maçında sakatlandı. 2. derece yırtık oluştu. Takımdan ayrı kaldı. Ayrıca kampta adale sakatlığı yaşadı.

ALPER: Vardar maçında sakatlandı. Adalesinde yırtık meydana geldi.

VALBUENA: Osmanlıspor maçında adalesinde kısmı yırtılma meydana geldi. Takımdan üç hafta uzak kaldı.

AATIF: Adalesinde çekme olduğu için Kayseri maçı kadrosunda değildi.

FERNANDAO: Kolu kırılan ve bununla ilgili uzun süre tedavi olan futbolcu bunun yanında bir de adale problemi yaşadı. Takıma dönüşü çok uzadı.

SOLDADO: Dizindeki sakatlığının yanısıra adalesinde de ödem ve kanama yaşanmıştı.

VAN PERSİE: Diz, omuz ve adale sakatlıkları vardı.

DARBEYE BAĞLI SAKATLIKLAR

GİULİANO: Göztepe maçında omuzu çıktı.

JANSSEN: Ayak parmağı ezildiği için iki aydır takımdan uzak.

ELJİF ELMAS: Milli takımda beline darbe aldı. Kampta kontrollü çalıştı.