Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Süper Lig'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe devre arasına iddialı girdi. Sarı-lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istiyor.

2 İSİM GİTMEYE ADAY

Ancak bu durumun önünde ciddi engeller bulunuyor. Sene başında transfer edilen Makedon milli futbolcu Elif Elmas 18 yaşını doldurdu ve ligin ikinci yarısında kadroya yazılabilecek uygunluğu sağladı.

Aykut Kocaman "Ondan beklentim var" dediği genç futbolcuyu kadroya yazmak istiyor. Ancak bunun için kadrodaki 14 yabancı futbolcudan bir ismin çıkarılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, Elif haricinde bir yabancı futbolcu transfer edip onu kadroya yazmak isterse bir başka yabancı futbolcuyu kadrodan çıkarmak zorunda kalacak. Takımdan ayrılması gündemde olan futbolculardan öne çıkan isimse Robin van Persie. Ligin ilk devresinde katkı veremeyen Hollandalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Van Persie’nin yüksek maliyeti taliplerini zorlasa da yönetim bir formül arayışında. Takımdan ayrılması konuşulan diğer isimlerden Aatıf Chahechouhe’nun kalma ihtimali öne çıkıyor.

Osmanlıspor maçından sonra elde edilen galibiyet serisinde Aykut Kocaman’ın ilk 11’de kullandığı Aatıf için kamp dönemi de belirleyici olacak. Fernandao için yaklaşık 800 bin euroluk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Cruizeiro ise ilgisini başka futbolculara yöneltmeye karar verdi.

Daha önce Brezilyalı futbolcuya ilgisini medya yoluyla açıklayan Bursaspor da resmi bir teklif yapmadı. Ancak Fernandao’ya gelebilecek cazip bir teklif yabancı kontenjanını rahatlatabil