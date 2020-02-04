Fenerbahçe'de transferde ilk hedef Steven Caulker

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer planlaması, şimdiden başladı.

Sarı-lacivertliler, transferde sıkıntı yaşamamak için şimdiden bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyor.

Takımın gelecek sezon net şekilde bir stoper ihtiyacı olacak. Bu nedenle yapılan çalışmalarda gündeme ilk gelen isim Alanyaspor forması giyen Steven Caulker oldu.

BİR SONRAKİ SEZONUN TRANSFER LİSTESİ OLUŞTURULUYOR

Bu sezon 15 lig maçında forma giyen İngiliz stoper, bu maçların 14'üne ilk 11'de çıktı. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, yaz ayı transfer döneminde kadroyu en kısa şekilde güçlendirmeyi planlıyor.

Son iki sezonda transferde geç kalındığı için sezon içinde bunun sancıları fazlasıyla hissedildi. Bu nedenle birçok pozisyon için çalışmalar şimdiden başladı. Caulker için de ilk görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.