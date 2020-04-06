Fenerbahçe'de üç oyuncunun bonservisleri belli oldu

Bir yandan Finansal Fair Play'le boğuşan diğer yandan Koronavirüs nedeniyle ekonomisi iyice çöken Fenerbahçe, radikal kararlar alacak.

Sarı-lacivertliler yeni planlarını satış üzerine yapıyor.

Yönetim yeni dönemde elini güçlendirmek ve dar boğazdan çıkmak için fiyatını bulan tüm futbolcular için masaya oturmaya kararlı.

Sezon başında Rizespor'dan alınan Vedat Muriç için Koronavirüs öncesi İngiltere'den ciddi teklifler vardı.

OZAN TUFAN 12, ZAJC İSE 8 MİLYON EURO

Yeni düzen sonrası teklifler devam eder mi bilinmez ama Vedat başta olmak üzere Ozan Tufan ve Miha Zajc yönetimin yüksek gelir beklediği isimler.

Ozan için 12, Zajc için 8 milyon euro gelir bekleniyor.

Kosovalı golcü için düşünülen rakam ise 20 milyon euro olarak belirlendi.