Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştıkları maçta sakatlanan Valbuena'dan kötü haber geldi.
2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Fransız futbolcunun çekilen MR sonrasında sol arka üst adalesinde zedelenme tespit edildi. Takımın yıldız ismi Valbuena'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sezona kötü başlangıç yapan Fenerbahçe'yi, Cocu'nun gönderilmesinin ardından hücum anlamında sırtlayan tek futbolcu Valbuena, Süper Lig'deki Akhisarspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."