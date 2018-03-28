Fenerbahçe'de Valerie Garnier dönemi başladı

1 Neymar'ın son durumu Paris Saint Germain'in Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan Neymar, ayağının son halini paylaştı.

2 Elif Elmas kiralık olarak gönderiliyor Beşiktaş-Fenerbahçe U21 maçında rakibine kasıtlı olarak tekme attığı için kadro dışı bırakılan Elif Elmas'ın, başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

3 Beşiktaş'ta Gökhan Töre iyileşti Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Negredo ve Oğuzhan'dan sonra Gökhan Töre de Alanyaspor maçında takıma dönüyor.

4 F.Bahçe'nin eski basketçisi psikolojik sorunlar yaşıyor Bir dönem F.Bahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

5 Selçuk, Eren ve Serdar'dan iyi haber geldi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk, Eren ve Serdar'la ilgili resmi siteden bir açıklama yapıldı.

6 Volkan: 6 gol yedik, bu utancı temizleyelim Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaparak, "Boluspor maçının utancını beraber temizleyeceğiz" dedi.

7 Gomis: 35 gol atacağım Süper Lig'de 25 golle krallıkta zirvede yer alan Gomis, sezon sonuna kadar 35 gole ulaşacağını ifade etti.

8 Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı Antalya'da oynanan Azerbaycan-Makedonya maçında çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi, hakem Halis Özkahya'nın verdiği yanlış bir kararı düzeltti.

9 Messi, 6-1'den sonra tribünleri terk etti İspanya'nın Arjantin'e attığı 6. golden sonra İspanyol taraftarların sevinci Messi'yi kızdırdı. Yıldız futbolcu maçın bitimini beklemeden tribünlerden ayrıldı.