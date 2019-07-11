Fenerbahçe'de VAR eğitimi

Geçtiğimiz sezon oldukça tartışmalı kararların verildiği VAR sistemi, bu sezon da henüz başlamamışken gündemde. Tartışmaların odağındaki VAR teknolojisine ilişkin yeni sezon eğitimleri kulüplere verilmeye başlandı.

VAR EĞİTİMİ

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de sabah idmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular hakem seminerine katıldı.

Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından futbolculara 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.

TARTIŞMALI SİSTEM

VAR sistemi her ne kadar işleri kolaylaştıracak ve daha şeffaf bir yapıda kararlar verilmesini sağlayacak olsa da Süper Lig'de geçtiğimiz yıl infial yaratan kararların verilmesine yol açmıştı.

Perfromans noktasında bir çok hakemin sınıfta kaldığı VAR teknolojisi ile kulüplerin canı yanmıştı. Sezon sonunda hakemliği bırakan Barış Şimşek önümüzdeki sezon VAR Direktörlüğü görevini üstlenecek.