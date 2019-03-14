Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması

Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. yaş günü dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları ile Vefa Küçük'ün üniversiteden sınıf arkadaşı Necati Koca da yer aldı.

Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.