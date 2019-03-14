Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün 76. yaş günü, kulüp başkanı Ali Koç'un da katılımıyla kutlandı

Yorum Yap

Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması

Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. yaş günü dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları ile Vefa Küçük'ün üniversiteden sınıf arkadaşı Necati Koca da yer aldı.

Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM