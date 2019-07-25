Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği

Süper Lig'de sezonun başlamasına 3 hafta kala Fenerbahçe hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni transferlerle takıma takviye yapan sarı-lacivertli ekipte, durumu merak edilen Volkan Demirel, yönetimden haber bekliyor.

BERKE GİTTİ AMA VOLKAN HALA GELMEDİ

Altay Bayındır'ın ardından kaleci sayısı 4'e çıkan Fenerbahçe'de, genç eldiven Berke Özer Westerlo'ya kiralandı. Berke'nin gidişinin ardından takımda Altay Bayındır, Harun Tekin ve Kameni kalırken, Volkan'ın ise durumu belirsiz.

Kameni'yi geçen sezon kadro dışı bırakan yönetim, bu sezon da Kamerunlu ismi düşünmüyor. Bu durumda ise Volkan'ın 1 yıl daha takımda kalarak üçüncü kaleci olacağı ifade ediliyordu. Ancak Volkan Demirel'e hala bir teklif yapılmış değil.

Alınan bilgiye göre milli kaleciye henüz bir kontrat önerilmemesinin sebebi Comolli. Ersun Yanal ile Fransız Sportif Direktör Comolli arasında yaşanan Volkan Demirel krizi sürüyor.

Ersun Yanal, Volkan'ın takımda kalarak Emre'yle birlikte abilik yapmasını isterken, Comolli yeni bir sözleşme önerilmemesi gerektiğini yönetime iletti.

Deneyimli teknik adamla Comolli arasındaki görüş ayrılığını çözecek taraf ise yönetim. 37 yaşındaki kaleci için son kararı Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu verecek.