Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e özel görev

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Mustafa Cengiz: Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim iddiaları hakkında, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor, ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

2 Erol Bulut: İnançları güçlü biriyim Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Erol Bulut, maçlara çıkmadan önce dua ettiğini söyledi.

3 Ersun Yanal'ın yönetime sunduğu transfer raporu Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, devre arasında 4 futbolcunun satılması için rapor verdi. Deneyimli hoca, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın da alınmasını talep etti.

4 Andone'nin bağlarında yırtık var Galatasaray, Rumen golcü Andone'nin iç yan bağlarından tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

5 Oyundan çıkan Ronaldo, Sarri'ye tepki gösterdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçından sonra ligdeki Milan mücadelesinde de oyundan alınan Ronaldo, Sarri'ye kızıp stattan erken ayrıldı.

6 Galatasaray'da forvet sıkıntısı Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi yine bir forvet kriziyle karşı karşıya. Uzun süredir sakat olan Falcao'nun yanı sıra Andone'den de kötü haber geldi.

7 Fatih Terim'den yeni başlangıç mesajı Gaziantep'i 2-0 yenerek moral bulan Galatasaray'da, deneyimli teknik adam Fatih Terim, lige yeni bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

8 Irkçı saldırılar Shakhtarlı futbolcuları ağlattı Ukrayna Ligi'nde oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, Kievli taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kalan Dentinho ile Taison, ağlayarak sahayı terk etti.

9 Süper Lig'de 11. haftanın ardından son durum Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Lider Sivasspor ile sekizinci sırada yer alan Beşiktaş arasında sadece 3 puan var.