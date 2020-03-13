Fenerbahçe'de yeni sezon formülü belli oldu

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, yerli-yabancı birçok isimle temasta olsa da Emre Belözoğlu'nun kararı da bu konuda çok önemli.

Yeni sezon için tecrübeli oyuncuyla ilgili planları olan sarı-lacivertli yönetim, Belözoğlu'nun kariyerini noktalama kararı alması halinde yeni sezonda sportif direktör olarak görev almasını istiyor.

TEK HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Bu sezon ligde bir iddiası bulunmayan Fenerbahçe için hemen bir hoca bulunmasının faydası olmayacağını düşünen yönetim, bu karar için acele etmiyor.

Tek hedefi Avrupa kapısının açılması için Türkiye Kupası olan Fenerbahçe'de, sezonun Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu önderliğinde tamamlanması fikri ağırlık kazandı.

EROL BULUT İSMİ ÖN PLANDA

Teknik direktörlük koltuğu için yönetimin aklındaki isim ise Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut.

Başarılı teknik adamın yeni sezonda ise Belözoğlu desteği ile çalışması planlanıyor.