Fenerbahçe'de yeni yıl coşkusu

Fenerbahçe'de kuılüp çalışanları için geleneksel yılbaşı balosu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.

YILBAŞI KUTLANDI

Geceye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Gecede Fenerbahçe marşları eşliğinde coşkulu bir kutlama yaşandı.

Fenerbahçe camiası yılbaşını kutlarken, sezon sonu da benzer bir geceyle şampiyonluğun kutlanacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, gecenin Fenerbahçeliler için anlamını, "Sezon sonunda şampiyonlukları kutlamak için tekrar bir arada olacağız." sözleriyle aktardı.

Daha sonra Ali Koç, Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, kulüpte 10, 20 ve 30 yılını dolduran çalışanlara berat ve plaketlerini verdi. Ardından konuşma yapan Ali Koç, herkesin yeni yılını kutladı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun heykelini yaptıracaklarını söyleyen Koç, Bartu'nun eşi Güler Özbay ve kızı Gülfer Arığ'ı sahneye davet etti.