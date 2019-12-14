Fenerbahçe'de Zajc en az 4 ay yok

Fenerbahçe'de ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi.

Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENER, DEVRE ARASINDA ELDEN ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Sarı-lacivertliler devre arasında Zajc'ı elden çıkararak, FFP konusunda rahatlama yaşamayı bekliyordu.

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isme, İtalya'dan ve Rusya'dan talipler olduğu biliniyordu.

Sakatlanan bir diğer isim olan Hasan Ali Kaldırım'ın ise ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hasan Ali Kaldırım

Bu sabah antrenmanda ayağının altında ağrı hissetmiş yapılan muayene ve tetkikler sonuçunda plantar fasia da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilip tedavisine başlanılmıştır.

Miha Zajc

Bu sabah antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir.

Her iki sporcunun da tedavisine başlanılmıştır.