Fenerbahçe'den 2 transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz iki ismi kadrosuna kattı. Son yıllarda Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi isimleri kazandıran Altınordu'nun gözdeleri Barış Alıcı ve Berke Özer yeni sezonda sarı-lacivertli takımda forma giyecek.

BERKE 700 BİN TL, BARIŞ 1 MİLYON TL ALACAK

BeIN Sports'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin iki futbolcu için toplam 4 milyon euroyu bulan bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, İzmir temsilcisinin Berke ve Barış'ın sonraki satışlarından pay alacağı kaydedildi.

18 yaşındaki Berke'nin yıllık 700 bin TL, Barış'ın ise sezon başına 1 milyon TL alacağı bildirildi. Berke ve Barış'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayıp, takımın hazırlık kampına katılacakları öğrenildi.

BERKE ÖZER'İ DEVLER İZLİYORDU

Manchester City ve Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının scoutları tarafından izlenen Berke Özer'in Altınordu'yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Volkan Demirel'le yeniden anlaşan Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç kaleci Berke'yi de kadrosuna kattı.

ORTA SAHAYA BARIŞ ALICI

Sarı-lacivertlilerin Altınordu'dan bir diğer transferi ise orta saha bölgesinde oynayan Barış Alıcı. Orta sahanın sağında oynayan Barış 21 yaşında. Barış geçen sezon Altınordu formasıyla 33 maçta 10 gol 10 da asist yaptı.