Fenerbahçe'den 23 Nisan için dev pankart

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişliğe, 35 metre yüksekliğe sahip, 520 kilogram ağırlığındaki pankartı, Ülker Stadı'nın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton tribününe asıldı. Bu özel fotoğraf bugüne dek stadımıza asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti." ifadeleri yer aldı.

''ÜLKEMİZ İÇİN YAPTIKLARINA MİNNETTARIZ ATAM!''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kulübün resmi internet sitesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç, ''Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur...Bu fotoğraf; Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin açıldığı gün... Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza; çocuklarımız bize emanet!'' ifadelerini kullandı.