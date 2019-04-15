Fenerbahçe'den 3 büyüklere karşı müthiş seri

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a yine geçit vermedi. Onyekuru ve Elif'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibine karşı yenilmezlik serisi 20 yıla çıktı.

3 BÜYÜKLERE KARŞI MÜTHİŞ SERİ

Galatasaray'a en son 1999 yılında kaybeden Fenerbahçe, bu süreçte sarı-kırmızılı takımla tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçta 15 galibiyet aldı. Ezeli rakiplerin 8 mücadelesi ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, benzer bir seriyi Beşiktaş ve Trabzon'a karşı da yakalamış durumda. Siyah-beyazlılara en son 2005 yılında kaybeden Fenerbahçe, 14 yıldır da Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor.

14 yılda Kadıköy'de oynanan 17 maçtan 10'u ev sahibi kazanırken, 7 mücadeleden kazanan çıkmadı.

1997 yılından bu yana Trabzonspor'a da Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe, Karadeniz takımına karşı 22 yıldır üstün.