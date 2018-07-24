Fenerbahçe'den 8 genç gönderiliyor

Sarı-lacivertli ekipte Comolli ve Cocu'nun gelişiyle yaşanan değişim devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi genç futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de Comolli'nin kararıyla 8 gençle yollar ayrılıyor.

AYKUT KOCAMAN'IN ALDIĞI 3 FUTBOLCU DA VAR

Comolli, devre arasında U21 takımına transfer edilen Boris Rapaiç'in yıllık 180 bin euro istemesi nedeniyle Hırvat futbolcuyu gönderme kararı aldı.

Rapaiç'in yanı sıra geçtiğimiz şubatta U21 kadrosuna katılan İsveçli stoper Andreas Kilit ile 19 yaşındaki Adenis Shala da takımdan ayrılacak. Comolli'nin göndereceği bu gençler Aykut Kocaman döneminde transfer edilmişti.

Fransız futbol adamının göndereceği diğer genç isimler ise; kaleci Anıl Demir, Abdurrahman Canlı, Caner Koca, Erdi Şehit ve Ramazan Civelek.

Comolli'nin bu kararının ardından altyapıya yeni oyuncular kazandıracağı ifade edildi.