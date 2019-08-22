Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer

Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da başlayan amatör aktarma transfer sürecinde, altyapıya 17 transfer yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Serhat Pekmezci de yaptığı açıklamada, altyapıya transferlerin devam edeceğini belirterek, "Fenerbahçe'mize kazandırdığımız oyuncularımız ile geleceğimize her geçen gün daha emin gözlerle bakıyor olacağız. Şu ana kadar yaptığımız transferler sadece bir başlangıç. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları tek tek altyapı kadrolarımıza katıyoruz." ifadelerini kullandı.