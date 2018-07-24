Fenerbahçe'den Andre Ayew atağı

Fernandao'nun Suudi Arabistan'a transfer olması, Janssen'in de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Tottenham'a dönmesinin ardından forvet rotasyonunda sadece Soldado'nun bulunduğu Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, 7 ya da 8 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin en geç 2 Ağustos'ta UEFA'ya kadro bildirmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE AYEW İÇİN TEKLİFTE BULUNDU

Sky Sports'un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, geçen sezon İngiltere Premier League'de küme düşen Swansea City'de forma giyen Andre Ayew için kiralama teklifinde bulundu.

SWANSEA'DE GOL ATAMADI

Ocak ayında West Ham United'dan Swansea'ye Galler ekibi adına rekor ücret olan 18 milyon Sterlin bonservis ile transfer olan Ganalı forvet, burada tek devrede 12 maçta forma şansı buldu fakat gol atamadı.

Hücumda santrfor ve her iki kanatta oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Gana Milli Takımı ile de 42 maçta 12 gol attı.