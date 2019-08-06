Fenerbahçe'den ayrılan futbolculara talip çıkmadı

Son 1 yılda toplam 24 futbolcu transfer eden Fenerbahçe'de geçen sezon beklentileri karşılayamayan birçok oyuncuyla yollar ayrılmıştı.

TEKLİF YOK

Sportif direktör Comolli'nin önerisiyle kiralanan Slimani, Benzia ve Ayew kulüplerine geri döndü ancak Leicester City, Swansea City ve Lille'in bu isimleri kadroda tutmayı düşünmediği öğrenildi. Herhangi bir kulüpten teklif almayan 3 futbolcunun da kadro dışı kalma ihtimalleri var.

TAKIM BULAMIYORLAR

Sözleşmeleri sona eren Neustadter (Dinamo Moskova ile görüşüyor), İsmail Köybaşı ve kontratını fesheden Mehmet Topal ise aylar geçmesine rağmen hala takım bulamadı.

Boşta olan bir diğer isim Skrtel'in ise Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli değil.