Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular

Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe, son haftalarda yaptığı atakla ligi altıncı sırada bitirmeyi başardı. Yeniden yapılanmaya gidecek olan sarı-lacivertliler, birçok futbolcuyla vedalaştı.

SLİMANİ, VALBUENA, BENZİA, NEUSTADTER GİTTİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Slimani ve Benzia sezon boyunca varlık gösteremedi.

Yıllık 4.2 milyon euro maaş alan Cezayirli forvet ligde 15 maçta sadece 1 gol attı ve sarı-lacivertli ekibin en kötü transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 1 yıllığına kiralanan Slimani, Fenerbahçe'ye veda etti.

Comolli'nin kadroya kattığı ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Benzia'nın da kiralık sözleşmesi sona erdi. Ligin ikinci yarısında kadro dışı kalan Cezayirli futbolcu da takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'ye veda eden bir başka isim ise Fransız yıldız Valbuena oldu. 2 yıl sarı-lacivertli formayı giyen Valbuena, inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Valbuena'nın yeni adresinin Yunanistan olması bekleniyor.

Neustadter de dün akşam son kez Fenerbahçe'de görev yaptı. Soyunma odasından sarı-lacivertli formasının fotoğrafını paylaşan deneyimli futbolcu, "Last day" (Son gün) notunu düştü.

VOLKAN, İSMAİL, AYEW, SOLDADO SIRADA

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Soldado, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı ve Ayew'in de takımdan ayrılması bekleniyor.