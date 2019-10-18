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Fenerbahçe'den Banega atağı

Galatasaray'ın sezon başında çok uğraştığı ancak transfer edemediği Arjantinli yıldız Banega, bu kez Fenerbahçe'nin listesine girdi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Banega atağı
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Fenerbahçe yönetimi, sık sık sakatlanan Emre Belözoğlu'nun alternatifini buldu.

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Banega'ya kanca taktı.

Sarı-kırmızılıların transferi için uzun süre uğraştığı ancak kadrosuna katamadığı 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelebilir.

COMOLLİ MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Comolli'nin Arjantinli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği de öğrenildi. 

Bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu gol atamadı. Ancak Arjantinli futbolcu 3 asistle takımına katkı sağladı.

 

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