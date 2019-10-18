Fenerbahçe'den Banega atağı

117,362 kez izlendi

46,114 kez izlendi

37,013 kez izlendi

1,547 kez izlendi

75,033 kez izlendi

28,429 kez izlendi

9,470 kez izlendi

2,097 kez izlendi

4,774 kez izlendi

1,754 kez izlendi

Nakavt olduğu maçın ardından hayatını kaybetti

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Falcao'nun, hazır olmadan oynatıldığı için aşil tendonundaki ağrıların arttığı ifade edildi.

Real Madrid'in Fransız teknik adamı Zidane, milli arada Manchester United'ın yıldızı Pogba ile Dubai'de buluştu. İngiliz basını, ikilinin transfer görüşmesini fotoğrafladı.

Zidane ile Pogba'nın transfer görüşmesi

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek. Rodrigues, Serdar Aziz ve Hasan Ali ise takıma dönüyor.

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda top alamadığını ve bu yüzden gol atmasının çok zor olduğunu söyledi.

Diagne: Falcao'nun başarılı olması zor

Ribery, FIFA 20'deki haline sitem etti

Barcelona'da yaşanan sokak olayları nedeniyle El Clasico olarak bilinen Barcelona-Real Madrid maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş'ta 3 başkan adayının hoca tercihleri belli oldu. Adalı ile Çebi, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söylerken, Tekinoktay Sergen Yalçın'la çalışacağını açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında çok uğraştığı ancak transfer edemediği Arjantinli yıldız Banega, bu kez Fenerbahçe'nin listesine girdi.

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen ve attığı gollerle kendisine hayran bırakan Anderson Talisca'yı geri getirebileceğini söyledi.

FIFA hakemi Tobias Stieler, hakemlerin hangi pozisyonlarda el kararı vermesi gerektiğini grafiklerle anlattı.

Hakemler hangi pozisyonlarda el kararı verir

1 El Clasico'ya sokak olayları engeli Barcelona'da yaşanan sokak olayları nedeniyle El Clasico olarak bilinen Barcelona-Real Madrid maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

2 Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalıyor Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve yeniden Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de yapacaklarım var" dedi.

3 Ersun Yanal'ın kafasındaki ilk 11 Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek. Rodrigues, Serdar Aziz ve Hasan Ali ise takıma dönüyor.

4 Ribery, FIFA 20'deki haline sitem etti Fiorentina'nın Fransız yıldızı Franck Ribery, FIFA 20'deki halini paylaşarak oyunun yapımcısı EA Sports'a sitemde bulundu.

5 Falcao'nun sakatlık sebebi Galatasaray'da sakatlığı devam eden Falcao'nun, hazır olmadan oynatıldığı için aşil tendonundaki ağrıların arttığı ifade edildi.

6 Zidane ile Pogba'nın transfer görüşmesi Real Madrid'in Fransız teknik adamı Zidane, milli arada Manchester United'ın yıldızı Pogba ile Dubai'de buluştu. İngiliz basını, ikilinin transfer görüşmesini fotoğrafladı.

7 Hürser Tekinoktay'ın hoca tercihi Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 3 başkan adayının hoca tercihleri belli oldu. Adalı ile Çebi, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söylerken, Tekinoktay Sergen Yalçın'la çalışacağını açıkladı.

8 10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu Adana'da 1'inci Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan'ı, 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllığına transfer etti.

9 De Colo 39 sayı attı Fenerbahçe kazandı Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko; Baskonia'yı, De Colo'nun 39 sayı atarak rekor kırdığı maçta 87-80 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez kazandı.