Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya 3 yıllık teklif

Süper Lig'e iyi başlayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Adil Rami'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekibin sıradaki hedefi Hatem Ben Arfa.
3 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ
La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Ben Arfa'ya resmi teklif yaptı.
Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan 3 senelik kontrat önerdiği aktarıldı. 32 yaşındaki futbolcu teklifi kabul ederse 2022 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek.
Geçen sezonu Rennes'de geçiren Ben Arfa, çıktığı 41 maçta 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.