Fenerbahçe'den bilgi sızmasına karşı önlem

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından çarpıcı bir olay yaşanmıştı.

Koç, eski teknik adam Aykut Kocaman'ın yardımcılıklarını yapan 3 antrenörün dışarıya bilgi ve belge sızdırdığını iddia etmişti. Ali Koç, 3 antrenörün görevine son vermiş, hem Kocaman hem de antrenörler Başkan'ın iddialarının asılsız olduğunu ifade etmişti.

PARMAK İZİ OKUYAN TURNİKELER

Akşam gazetesinin haberine göre, Ali Koç, iddia ettiği bu olayın yeniden yaşanmaması için bir dizi tedbirler aldı. Sarı-Lacivertli kulüpte artık Başkan Koç'un talimatı doğrultusunda sıkı ve kesin kurallar uygulanacak.

Başkan Ali Koç'un kararıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı. Departmanlar arasında parmak izi okuyan turnikeler konuldu. Artık o departmanda çalışmayanlar ve yetkisi olmayanlar diğer bölüme giremeyecek. Başkan, yöneticilerine de kendi kullandığı yüksek güvenlikli cep telefonunu tavsiye etti.

MAİLLER VE MESAJLAR GÜVENDE

Başkan Ali Koç'un, başkanlık yarışında kullandığı telefon dikkat çekmişti. Koç, yönetimine özellikle de hukukla ilgili sorumlu kişilere kendi kullandığı cep telefonunu tavsiye etti. Bu telefon mailleşme konusunda öne çıkıyor.

İşlemci, RAM ve depolama açısından oldukça güçlü. Hızlı internet kullanımında da telefon 24 saati rahatlıkla çıkarabiliyor. Koç, özellikle güvenlik gerekçesiyle herkesin kendi telefonunu kullanmasını istedi.

PERSONELLERE DE UYARI YAPILDI

Ali Koç, başkan olduktan sonra çalışanların işlerine devam edeceğinin sözünü vermişti ve hala da arkasında. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminden beri çalışan tüm görevlilere uyarılar yapıldı. Özellikle basınla olan ilişkiler konusunda dikkat edilmesi istenildi.