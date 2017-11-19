Fenerbahçe'den birlik mesajı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın takımdaki ipleri elimize alacağız açıklamasından sonra idari kadro Aykut Kocaman ve takımı yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak takım halinde yemekte buluştu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın da yer aldığı yemek keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Sarı-lacivertliler Sivas maçı öncesi moral depolarken kaptan Volkan Demirel, FBT'V'ye açıklamalar yaptı.

"DAHA ÖNCE AŞTIK YİNE YAPARIZ"

Takımdaki birlikteliği pekiştirmek için böyle bir yemeğe ihtiyaç duydukları belirten tecrübeli eldiven, taraftarlara da çağrıda bulundu ve; "Tüm seyircimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise, bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Onlar varken biz daha güçlüyüz. Evet onları üzüyoruz, istedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip hep birlikte çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz” dedi.

Sivasspor maçına ilişkin de konuşan Volkan, “Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim durumumuz önemli. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların hakkında en iyi analizi yaptık. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puanı almamız gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.