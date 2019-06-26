Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı'ya veda

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

Her şey için teşekkürler kaptan Birsel Vardarlı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.

Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Tüm branşlar göz önüne alındığında tarihimizde;

En fazla resmi maça çıkan (675)

En fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan (10)

En fazla kupa kazanan oyuncumuz olan (22)

(10 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası)

Birsel Vardarlı’nın 7 numaralı forması, detayları daha sonra açıklanacak jübile maçı ile Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’na asılacak; Fenerbahçe için ortaya koyduğu emek, elde ettiği başarılar ve duruşuyla tüm sporcularımıza örnek olacaktır.

Her şey için teşekkürler kaptan!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ