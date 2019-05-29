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Fenerbahçe'den Brahimi atağı

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brahimi'ye 3 milyon euro imza parası artı 3 yıllığına 9 milyon euro maaş teklif etti.

Fenerbahçe'den Brahimi atağı
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Temsilcilerimizin Porto ile oynadığı maçlarda performansıyla göz dolduran Brahimi, Türkiye'ye gelebilir.

Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Cezayirli yıldızı transfer etmek istiyor.

F.BAHÇE KARARINI BEKLİYOR

29 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelen sportif direktör Damien Comolli'nin 3 milyon euro imza parası artı 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye maliyeti toplamda 12 milyon euroyu (80 milyon TL) bulacak.

13 GOL 9 ASİST

Bu sezon Porto formasıyla 49 maç çıkan Brahimi, 13 gol atıp 9 asist yaptı.

Portolu Brahimi'nin en şık hareketleri - İZLE

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