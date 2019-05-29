Fenerbahçe'den Brahimi atağı

Temsilcilerimizin Porto ile oynadığı maçlarda performansıyla göz dolduran Brahimi, Türkiye'ye gelebilir.
Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Cezayirli yıldızı transfer etmek istiyor.
F.BAHÇE KARARINI BEKLİYOR
29 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelen sportif direktör Damien Comolli'nin 3 milyon euro imza parası artı 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye maliyeti toplamda 12 milyon euroyu (80 milyon TL) bulacak.
13 GOL 9 ASİST
Bu sezon Porto formasıyla 49 maç çıkan Brahimi, 13 gol atıp 9 asist yaptı.