Fenerbahçe'den Can Bartu'ya saygı duruşu

Türk sporu efsane isim Can Bartu'yu kaybetti.

83 yaşında hayata gözlerini yuman Can Bartu, hem basketbol hem de futbolda milli olan ilk ve tek sporcumuzdu.

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde Can Bartu için saygı duruşunda bulundu.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "Antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki bayrakları yarıya indirerek efsanemiz Can Bartu için saygı duruşunda bulunduk."

ALİ KOÇ VE ERSUN YANAL'DAN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Bartu büyüğümüz, yaşamını kaybetti, çok üzgünüz. Ama onu büyük yapan her şey sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç şöyle konuştu: "Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş. Cenazemizi yarın kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30'da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00'da 1907 Tribünü'nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız."

FATİH TERİM: ALLAH RAHMET EYLESİN

Fatih Terim de Can Bartu'nun vefatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu belirten Terim, "Can ağabey Türk futbolunda bir ilkti. Hem Basketbol Milli Takımı'nda hem de Futbol Milli Takımı'nda oynamış birisiyidi. Can ağabey, son zamanlarda kaybetmemek için büyük çaba gösterdiğimiz önemli değerlerin temsilcisiydi, simgesiydi. Metin ağabey ile olan fotoğrafı koridorlarımızda duruyor, her gün ona bakıyoruz. Bu değerleri iyi bilenlerden bir tanesiydi. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gittiği yerde Metin ağabeyle, Turgay ağabeyle, Lefter ağabeyle, Süleyman ağabeyle beraber olacak. Hepsine buradan selam olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin."